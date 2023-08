Le club de Sedan rétrogradé en championnat régional

Lundi, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avait pourtant appelé la FFF à reconsidérer la rétrogradation administrative du club en passe d'être repris par un groupe d'investisseurs mené par le banquier d'affaires rémois Guy Cotret, ancien président d'Auxerre et du Paris FC, et par le président des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez. Ces investisseurs seraient prêts à racheter les parts de l'actuel président Marc Dubois et à résorber la dette de 900 000 euros.