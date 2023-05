Le club de Virton s'attaque à Manchester City et Abu Dhabi

Le Royal Excelsior Virton s'attaque à une montagne. Le club de Gaume, relégué en 3e division belge, a annoncé mener une action en justice contre les «subventions étrangères à certains clubs de football», qu'il juge contraires aux règles de la concurrence de l’Union européenne, et qui «faussent de manière dramatique l’écosystème européen du football », notamment par «un doping financier », et par le biais «d’accords de sponsoring artificiellement gonflés» et «des injections de capitaux», selon un communiqué publié il y a deux semaines.