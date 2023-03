«On a tous touché des filles» : Le coach d'Angers démissionne suite à la polémique

Le club d'Angers a annoncé mardi la démission de son entraîneur Abdel Bouhazama, fragilisé par son échec sportif et miné par ses propos déplacés en soutien à un joueur poursuivi pour des attouchements.

«Devant la pression médiatique et pour préserver l'image du club et la sérénité du vestiaire, Abdel Bouhazama a annoncé au président Saïd Chabane qu'il avait décidé de quitter sa fonction», a annoncé le club dans un communiqué, sans préciser qui prendrait désormais les rênes de l'équipe lanterne rouge de Ligue 1.

«C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles», avait déclaré l'entraîneur avant la lourde défaite dimanche à Montpellier (5-0), selon plusieurs sources citées par les quotidiens Ouest France et L’Équipe et confirmées par un correspondant de l'AFP. Bouhazama cherchait à mettre en confiance Ilyes Chetti, défenseur latéral de 28 ans titularisé pour la troisième fois seulement de la saison alors que la presse locale a révélé la semaine dernière qu'il était poursuivi pour agression sexuelle.