Football – BGL Ligue : Le coach du Fola porte plainte contre celui de Mondorf

Des échauffourées ont éclaté dimanche, à l'issue de la rencontre entre le Fola et Mondorf. Le coach du club eschois, Sébastien Grandjean, dit avoir été frappé au visage par David Zitelli.

Privé du titre par le F91, le Fola a vécu une fin d'après-midi difficile, dimanche. Contraints au match nul par Mondorf (1-1), qui a égalisé en toute fin de partie, les Eschois ont aussi dû faire face à une altercation entre leur coach, Sébastien Grandjean, et celui de Mondorf, David Zitelli. Le premier accuse le second de l'avoir frappé au visage, expliquent nos confrères du Quotidien. Sébastien Grandjean a passé la soirée à l'hôpital pour y passer des examens et a porté plainte.