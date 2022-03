Le Coca n'est définitivement pas un bon contraceptif

L'idée peut sembler évidente, mais un gynécologue britannique a dû écrire un article pour en finir avec une croyance qui ferait de la boisson gazeuse un spermicide efficace.

Pour certaines femmes, notamment dans les années 1950-1960, une douche intime avec le célèbre produit rouge et qui pique un peu la langue aurait été aussi efficace qu'un préservatif ou que la pillule. La rumeur disait que l'acidité de la boisson détruisait le sperme et que la bouteille de Coca classique, bien secouée, permettait une application adéquate pour éviter de tomber enceinte...

Le Coca peut endommager les tissus et rendre ainsi la femme plus sensible aux infections sexuellement transmissibles. Il pourrait aussi être nocif pour la flore bactérienne vaginale. La douche vaginale pourrait par ailleurs favoriser les grossesses extra-utérines.

Le Dr Anderson expose trois derniers arguments: la formule de la boisson est tenue secrète et par conséquent aucune recherche n'a été réalisée sur les risques pour l'enfant en cas de grossesse; la technique de la douche au Coca requiert une certaine dextérité et n'est pas sans danger, en particulier dans l'obscurité; enfin, il existe des méthodes contraceptives beaucoup plus efficaces et pratiques.