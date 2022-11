Le colère froide du coach de Nice à la télé

Il y a certaines questions qu’il vaut mieux ne pas poser à Lucien Favre. Comme celles concernant son avenir et les ambitions de son équipe de l’OGC Nice. Vendredi soir après le nul concédé à Lyon suite à un but encaissé à la 89e minute, l’entraîneur suisse s’est exprimé sur le plateau de Prime Video… avant de déposer son micro et de repartir aux vestiaires, visiblement agacé et fâché.