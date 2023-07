Dopage: Le Colombien Miguel Angel Lopez suspendu par l'UCI

Miguel Angel Lopez, 29 ans, troisième du Giro et de la Vuelta en 2018, devait participer aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow (3-13 août) au sein de l'équipe nationale colombienne, et était aligné pour l'épreuve sur route et le contre-la-montre.

Dans une équipe de 3e division

En décembre 2022, Angel Lopez avait été licencié par son équipe Astana Qazaqstan, qui expliquait avoir «découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable» entre le médecin Marcos Maynar et le grimpeur colombien. Le Colombien, vainqueur du Tour de Suisse en 2016 et du Tour de Catalogne en 2019, avait déploré une «rupture abusive et injustifiée», niant «toute allégation pouvant salir son nom et son honneur de coureur professionnel».