Au Brésil : Le coming-out d'Igor Benevenuto, l'arbitre gay qui n'aimait pas le foot

Arbitre professionnel depuis 2009, cet homme aux cheveux bruns coupés courts et à la barbe de trois jours grisonnante officie régulièrement dans des matches de première division brésilienne.

Adolescent, ce Brésilien s'est découvert une passion pour l'arbitrage: ce n'était au départ qu'un «camouflage» mais il évolue aujourd'hui au plus haut niveau. À 41, ans, il ne se cache plus après s'être décidé à révéler publiquement son homosexualité Une façon de se libérer d'un «fardeau émotionnel», mais aussi de servir d'exemple et contribuer à la lutte contre l'intolérance dans un pays où l'homophobie est encore très présente, surtout dans le milieu du football.