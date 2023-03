Crise bancaire: Le Comité de Bâle va «faire le point» sur la crise pour «en tirer des leçons»

Le Comité de Bâle va «faire le point sur les implications réglementaires et prudentielles» de la récente crise bancaire pour «en tirer des leçons», a déclaré l'instance jeudi dans un communiqué. «Les banques et les superviseurs doivent surtout être vigilants quant à l'évolution des perspectives pour s'assurer que le système bancaire international est résilient», a averti le Comité de Bâle qui réunit les superviseurs de plusieurs pays. «Les risques d'une inflation élevée, d'une croissance plus faible et les tensions géopolitiques posent aux banques des défis en matière de gestion des risques», a-t-il souligné.