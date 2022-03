Le Comité olympique ne veut pas d’un monde meilleur

Pas de badge pour les athlètes français. Ainsi en a décidé le comité français qui dit appliquer strictement le règlement.

Soutenir les droits de l’homme en arborant un badge sobrement intitulé «Pour un monde meilleur» est de la «propagande politique» et donc contraire au règlement des JO. Tel est le verdict du Comité olympique et sportif français (CNOSF). Les athlètes français voulaient porter un badge pour défendre les droits de l’homme lors des JO de Pékin.

Le site internet du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a remplacé mardi matin la page qu'il consacrait à l'assemblée générale des athlètes et au badge "pour un monde meilleur" par un long article intitulé "jeux Olympiques de Pékin: la position du CNOSF".

Selon ce texte, "les Jeux Olympiques sont faits pour les athlètes et pour célébrer à travers eux les valeurs de l'olympisme. C'est par leur participation que les athlètes s'engagent et envoient au monde entier le message de paix, de fraternité, et de tolérance qui les rassemble."