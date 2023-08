Le commissariat de Luxembourg-Gare au bord de la crise de nerfs

Que se passe-t-il au commissariat de la gare de Luxembourg-Ville? Selon les informations des députés CSV Laurent Mosar et Léon Gloden, le poste de police a dû fermer ses portes dans la nuit de vendredi à samedi en raison… d'un manque d'effectif. Une situation très inhabituelle, qui rebondit ce lundi sur le plan politique – à moins de deux mois des élections législatives – avec une question parlementaire urgente adressée par les deux élus au ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox.

Quatre policiers en détention et une affaire de drogue

«À mon avis il y a un problème. Un commissariat doit être pleinement opérationnel. Qui plus est dans un endroit sensible comme celui de la gare. Ce n'est pas juste le souci d'une nuit», poursuit M. Gloden. Cette semaine, le commissariat serait d'ailleurs toujours en sous-effectif, alors que les alentours de la gare de la capitale demeurent soumis à des problèmes de sécurité structurels, liés notamment au trafic de stupéfiants et à la prostitution.