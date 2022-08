Au Luxembourg : Le commissariat de Wiltz sera bien reconstruit

Les bâtiments actuels seront démolis et un nouvel immeuble administratif va être construit, pour héberger la police grand-ducale et divers services du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, précise le ministre. Le projet, qui prévoit pour le moment un budget de 22 millions d'euros, en est au stade de la planification.