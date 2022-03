Le compagnon d’Aurélie Filippetti remis en liberté

L'économiste Thomas Piketty, placé en garde à vue mardi à Paris à la suite d'une plainte de la députée pour violences entre conjoints, a quitté libre les locaux de la police.

Chercheur à l'Ecole d'économie de Paris, dont il a été le premier directeur, et directeur d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales, M. Piketty a notamment effectué des recherches sur les questions d'inégalité économique et de pauvreté. En 2002, il avait obtenu le Prix du meilleur jeune économiste de France, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes.