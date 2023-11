Le compagnon de Caroline Receveur en larmes sur Instagram

Hugo Philip a surpris ses fans sur Instagram avec une story publiée le 10 novembre 2023. Dans celle-ci, on découvre le mannequin de 34 ans en larmes dans sa voiture en train d’écouter «Rivière» de Stephan Eicher. «Parce que pleurer est un sujet beaucoup trop tabou chez les hommes, parce que cacher nos émotions nous dévore et nous ronge. Parce que je m’inflige pas mal de pression dans le travail, parce que ce que l’on traverse avec Caro n’est pas facile, parce que j’ai cette sensation parfois de ne jamais reprendre mon souffle. Parce que ce qui se passe dans le monde me touche et m’attriste. J’ai besoin parfois de pleurer et de tout relâcher», a-t-il expliqué en légende de la vidéo.

Difficile de ne pas compatir à la tristesse du Français, surtout vis-à-vis de l’éprouvante période que traverse sa chérie. L’influenceuse Caroline Receveur, âgée de 36 ans, lutte en effet depuis des mois contre un cancer du sein. «Plus de 100 jours de traitements et six cycles de chimiothérapie plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison. Je me souviendrai de ces 5 mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, la lumière et la foi», avait-elle rassuré ses fans dans une émouvante publication Instagram le 9 octobre.