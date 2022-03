Allemagne : Le compagnon du ministre fait les voyages officiels

Michael Mronz a décidé de suivre son compagnon, le ministre des Affaires étrangères allemand Guido

Westerwelle, en voyage.

Guido Westerwelle (à g.) et son compagnon Michael Mronz. Le couple veut rester uni.

Et malgré les attaques virulentes de l’opposition, qui crie au conflit d’intérêt entre son activité professionnelle et sa vie privée, ou de la gêne manifeste qu’occasionne leur couple chez certains conservateurs au sein de la coalition dirigée par Angela Merkel, il n’entend pas quitter le navire. «M. Westerwelle et moi voyagions ensemble avant l’élection, je ne vois pas pourquoi cela devrait s’arrêter», a déclaré M. Mronz.