Le compère historique de Timbaland est mort à 50 ans

Timbaland & Magoo ont connu un certain succès à la fin des années 90 et au début des années 2000.

De la fin des années 80 au milieu des années 2000, son parcours musical a été lié à celui du célèbre producteur. S’il n'a pas connu le succès de son ami, les fans de hip-hop se souviennent surtout de leurs albums «Welcome To Our World» (1997), certifié platine, et de «Indecent Proposal» (2001), qui comporte des featurings avec Aaliyah et Jay-Z.