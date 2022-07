Au Luxembourg: Le concert d'Ozuna à la Rockhal annulé

Initialement programmé depuis 2020, le concert de Ozuna, prévu ce jeudi 14 juillet, est annulé. «Suite à des contraintes techniques et logistiques imprévues, non seulement au niveau luxembourgeois mais également européen, et indépendamment de notre volonté, nous sommes au regret de devoir annoncer l’annulation du concert de Ozuna, prévu ce jeudi à la Rockhal» ont communiqué les organisateurs. La star portoricaine du Reggaeton était attendue par près de 5000 fans.