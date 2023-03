Le concert de la rappeuse GloRilla vire au drame: un mort et sept blessés

GloRilla : Le concert d'une rappeuse vire au drame: un mort et sept blessés

Un mouvement de foule lors d'un concert a causé la mort d'une jeune femme de 33 ans, dimanche soir, à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis. Lundi matin, deux personnes se trouvaient également dans un état critique et sept autres ont été hospitalisées, a indiqué la police. Le drame s'est produit lors du concert de GloRilla, l'une des rappeuses les plus acclamées du moment.