Le concert de BB Brunes reporté

Le groupe de rock français a reporté tous ses concerts belges ainsi que celui à la Rockhal prévu initialement vendredi. Pour l’instant, aucune nouvelle date n’a été fixée.

«Pour cause de maladie le groupe BB BRUNES se voit contraint d'annuler les six prochaines dates de la tournée. Nous devons malheureusement reporter les concerts de Bruxelles, Luxembourg, et Charleroi. Nous revenons vers vous dès que possible pour vous préciser les dates de report. Merci pour votre compréhension», a précisé le groupe dans un communiqué.