Le concert de Bilal Hassani dans une église à Metz finalement annulé

Des catholiques radicaux ont réussi à faire plier Live Nation, producteur de la tournée «Théorème Tour» de Bilal Hassani, qui devait faire escale ce mercredi soir (20h) en l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz. Le producteur a annulé le concert – qui affichait complet – sous la pression de plusieurs associations qui protestaient contre la venue du chanteur androgyne dans l'église, qui n'est pourtant plus un lieu de culte depuis 1556.

«À la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani et de son public dans le cadre de son concert à Metz, aujourd’hui, c'est avec regret, tristesse et dépit que toutes les équipes de la production et de l'artiste ont décidé d'annuler ce concert, a expliqué le producteur dans un communiqué. Il est impensable de laisser courir un risque, même infime, au public». Les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de leur point d'achat pour demander un remboursement.