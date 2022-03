Musique au Luxembourg – Le concert de Sting à la Rockhal est reporté

Les fans de Sting devront patienter. Le chanteur britannique, qui devait se produire mardi soir à la Rockhal, a été contrait de reporter le concert, qui affichait complet. En effet, des membres de son staff ont été testés positifs au Covid, indique ce lundi soir l'artiste sur sa page Facebook. Sting ne pourra pas non plus assurer les dates de Leipzig (ce lundi soir), Hambourg (30 mars) et Dijon (1er avril), dans le cadre de sa tournée «My Songs». Les 6000 spectateurs sont invités à conserver leurs billets en attendant les informations sur la nouvelle date du concert.