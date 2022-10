Rockhal : Le concert évènement : Matthieu Chedid allias -M- est de retour.

Concert

Vingt-quatre premiers concerts complets dont treize à Paris aux Folies Bergère. Aujourd’hui, la tournée se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. “La sortie d’un nouveau projet signé Matthieu Chedid allias -M- est toujours un évènement. Alors que trois longues années nous séparent de Lettre Infinie, son dernier album, l’un des artistes francophones les plus populaires de ces 20 dernières années est de retour avec Rêvalité, un voyage entre rêve et réalité offrant au public une merveilleuse bulle d’oxygène en cette période troublée. Un album éclatant, assorti d’un formidable spectacle onirique qu’il nous tarde de découvrir à l’occasion de son passage à la Rockhal” – BOLD Magazine