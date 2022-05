Scandale : Le concours de l’Eurovision entaché par une affaire de tricherie

L’Union européenne de radiotélévision (UER) a annulé les votes de six pays après avoir remarqué de grosses irrégularités.

Dans un communiqué diffusé en fin de semaine, l’UER a relevé des «des schémas de vote irréguliers» pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Marin. La finale de l’Eurovision, qui a vu l’Ukraine s’imposer , n’a donc pas pris en compte les votes de ces pays incriminés.

«Lors de la deuxième demi-finale, il a été observé que quatre des jurys ont placé les cinq autres pays dans leur Top 5, un des jurys a placé les mêmes cinq pays dans son Top 6 et que le dernier a classé quatre de ces pays dans son Top 4 et le cinquième dans son Top 7. Quatre de ces six pays ont reçu au moins une fois le score maximal de 12 points», explique l’UER. L’organisation a remarqué que ces pays s’étaient entendus pour se donner mutuellement des points afin de bien figurer dans le classement.