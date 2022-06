À Berlin : Le conducteur meurtrier souffre «de troubles psychiques»

Les autorités berlinoises ont indiqué mercredi soir, que l'automobiliste qui a foncé sur la foule avait des problèmes mentaux. Tout en indiquant qu'il était «trop tôt pour spéculer sur les motifs».

Une Renault Clio gris métallisé est venue s'encastrer mercredi, vers 10h30, dans la vitrine d'une parfumerie, après avoir percuté un groupe de piétons, non loin des lieux où s'était déroulé en 2016 un attentat meurtrier au camion bélier. Le bilan est lourd: une enseignante a été tuée et les secours ont dénombré «plus d'une douzaine de blessés» dont six se trouvaient encore «entre la vie et la mort» mercredi soir. Trois autres personnes sont «gravement blessées».