Accident «de Lausdorn» : Le conducteur mis hors de cause pour la plupart des poursuites

LUXEMBOURG – Le conducteur impliqué dans l'accident dit «de Lausdorn», ne sera plus poursuivi que pour conduite en état d'ivresse et pour des infractions au code de la route.

Le conducteur impliqué dans l'accident dit «de Lausdorn», qui a provoqué le décès d'un policier et laissé une policière gravement blessée, ne sera plus poursuivi que pour conduite en état d'ivresse et pour des infractions au code de la route. C'est ce qu'indique ce mercredi le parquet de Luxembourg. Le conducteur ne fait ainsi plus l'objet de poursuites pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires.