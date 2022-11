Chine : Le confinement commence pour 6 millions d’habitants autour d’iPhone city

Un confinement sanitaire de cinq jours a débuté vendredi, dans huit districts de la ville de Zhengzhou, qui abrite notamment la plus grande usine d’iPhone du monde.

via REUTERS

La police antiémeute a été déployée mercredi autour de l’usine Foxconn de Zhengzhou, la plus grande fabrique d’iPhone du monde.

Le confinement sanitaire de six millions de personnes a débuté vendredi, dans une ville du centre de la Chine où se trouve la plus grande usine d’iPhone au monde, après de violents affrontements entre salariés et police sur les salaires. Les autorités ont ordonné aux résidents de huit districts de Zhengzhou, dans la province du Henan (centre), de ne pas quitter la zone pour les cinq prochains jours.