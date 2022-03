Le conflit au Congo pourrait dépasser ses frontières

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a averti vendredi que le conflit en République démocratique du Congo (RDC) menaçait de s'étendre à toute la région des Grands lacs africains.

La crise dans l'Est de la RDC "pourrait s'étendre à la sous-région" des Grands lacs africains, a déclaré dans un discours le secrétaire général de l'ONU, ajoutant: "la communauté internationale ne peut autoriser cela".

"La récente offensive militaire du CNDP (rébellion du Congrès national pour la défense du peuple du général congolais Laurent Nkunda) a radicalement aggravé la situation, elle conduit à de sévères conséquences humanitaires et a précipité une fois de plus l'Est de la RDC dans une phase de crise", a-t-il déploré.