Selon l'OSDH : Le conflit syrien a fait plus de 115 000 victimes

Plus de 100 000 personnes sont mortes dans le conflit en Syrie, en majorité des combattants, a déclaré l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) mardi.

L'OSDH «a établi que 115 206 personnes étaient mortes entre le début de la révolution syrienne, le 18 mars 2011 et le 30 septembre 2013», a annoncé l'organisation basée au Royaume-Uni, qui s'appuie sur un large réseau de militants et de médecins à travers la Syrie. Selon l'organisation, les violences ont fait 47 206 morts parmi les combattants loyaux au régime du président Bachar el-Assad et 23 707 du côté des rebelles.