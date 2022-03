Au Luxembourg – Le congé parental, c’est presque 50% maman et 50% papa

Les mères, mais aussi les pères, n'hésitent plus à prendre un peu de temps avec leurs enfants.

La réforme de 2016 a bouleversé les mœurs luxembourgeoises: fin 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) n'a indemnisé que 4 361 congés parentaux, dont les trois quarts étaient pris par les mères. Cinq ans plus tard, le nombre a explosé de 244% (15 016 congés) et l’équité est quasiment atteinte puisque les mères ont pris 51,8% des congés parentaux et les pères 48,2%.