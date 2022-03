Etats-Unis : Le Congrès veut un retrait militaire du Yémen

Le Congrès américain a infligé un sévère camouflet au président Donald Trump, jeudi, en limitant ses pouvoirs en matière d'engagement dans les conflits.

«Nous nous sommes clairement élevés aujourd'hui contre la guerre et la famine, et en faveur des pouvoirs militaires du Congrès, en votant la fin de notre complicité dans la guerre au Yémen», a réagi le sénateur indépendant et candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders, auteur de la résolution. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté le texte (247 voix pour, contre 175) qu'avait déjà approuvé le Sénat, contrôlé par les républicains.