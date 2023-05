En Europe: Le Conseil de l’Europe inquiet du «recul de la démocratie»

Appel à inverser la tendance

«Nous demandons donc aux États membres», dont les chefs d’État et de gouvernement se retrouvent les 16 et 17 mai à Reykjavik, «de faire la preuve de leur détermination pour que (la Russie) soit le premier et le dernier pays à s’affranchir de nos valeurs et à quitter notre Organisation, que la démocratie cesse de reculer et que cette tendance s’inverse», a-t-elle martelé avant le sommet en Islande. «Nous invitons donc les États, quelles que soient les difficultés actuelles ou futures, à coopérer de manière (à ce) que nos normes soient appliquées dans tous les domaines de la vie des Européens», a ajouté la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, vigie des droits humains sur le continent européen.