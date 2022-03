Bisbille : Le conseil de presse s'en prend à la police

LUXEMBOURG - Quelques jours après la déclaration du porte-parole de la police critiquant le travail des journalistes, le conseil de presse passe à l'attaque en dénonçant «l'amateurisme» policier.

Le lancement, vendredi dernier, de Police TV , n'aurait peut-être pas fait autant que bruit sans la petite phrase de Vic Reuter, porte-parole en chef de la police grand-ducale. Répondant à un commentaire sur sa page Facebook, le responsable indiquait «on doit le faire parce que malheureusement les journalistes ne font plus leur travail correctement». Une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre au cours du week-end et qui a fait officiellement réagir le conseil de presse, ce mercredi.

Dans un communiqué, l'organe représentatif des journalistes et des éditeurs du Grand-Duché, se dit «offensé» et contre-attaque. «L'information (NDLR: délivrée par les services de communication de la police) est dissimulée, les faits incomplets ou communiqués de manière trop tardives pour le libre travail des journalistes. Quant à la qualité de la rédaction, c'est un euphémisme de dire que ces "informations" sont délivrées de manière amateur et qu'elles sont inutilisables».