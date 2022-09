«Build Your Dreams»: Le constructeur chinois de voitures électriques arrive au Luxembourg

Elle sera précédée du lancement début novembre d’un site Internet dédié en «.lu», pour découvrir les modèles, et effectuer des précommandes. BYD arrive «avec des véhicules en stock et à des prix abordables», assure Muriel Gilbert, responsable des relations presse pour la marque au Belux. La stratégie tarifaire sera dévoilée lors du Mondial de l’automobile de Paris, qui se tiendra du 17 au 23 octobre.

15% des ventes mondiales

Trois modèles 100 % électriques seront proposés: la berline Han, le SUV à sept places et à traction intégrale Tang et un SUV compact qui a été spécialement «conçu pour le marché européen», et baptisé Atto 3. BYD a précisé s’associer au distributeur indépendant Inchcape pour assurer la vente et le service après-vente de ses véhicules au Luxembourg et en Belgique. Avec la Scandinavie, le marché Belux est d’ailleurs pionnier dans la conquête désirée du Vieux Continent par le fabricant chinois.