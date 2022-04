Sécurité alimentaire: «Le contenu de nos assiettes est sûr au Luxembourg»

Patrick Hau. Vincent Lescaut

«Le contenu de nos assiettes est sûr»: Patrick Hau, commissaire du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, ne sourcille pas quand il affirme que les consommateurs peuvent avoir confiance en ce qu'ils mangent, ici au Grand-Duché. Il coordonne l'ensemble des services qui garantissent la sécurité alimentaire, de la production à la distribution en passant par la transformation: sur les dizaines de milliers d'analyses effectuées chaque année, le taux de conformité est «de plus de 95%».

Conscient que les dernières «affaires» ébranlent la confiance des consommateurs, il répond: «Le cas Ferrero est exceptionnel» mais pose question. Sur la méthode d'analyses - «au Luxembourg, 25 échantillons de chocolat ont été analysés (NDLR: après l'éclat du scandale) et aucun ne s'est révélé positif» - et sur le délai entre la détection du problème (décembre 2021) et l'avertissement aux autorités belges (mars 2022). Ce sont elles qui ont averti les autres États membres de l'UE «via un système d'alerte rapide», explique Patrick Hau. «Tous les lots concernés ont immédiatement été identifiés et tracés».

«Beaucoup plus de transparence»

Un dispositif rendu possible grâce aux leçons tirées d'autres scandales alimentaires passés. «La traçabilité est l'héritage des crises du début des années 2000, telles que la crise de la vache folle et de la dioxine». Aujourd'hui, «on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de rappels de produits (aux alentours de 170 par an ces trois dernières années) mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup plus de transparence».

Des rappels initiés surtout par l'autocontrôle des marques ou des distributeurs qui «savent que leur image est en jeu». Patrick Heu souligne que la majorité des rappels est faite surtout «à titre préventif» et «qu'au moindre risque, à la moindre limite dépassée, le produit est déclaré non conforme».