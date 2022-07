Tendance dangereuse sur TikTok: Le contouring à la crème solaire, la tendance la plus dangereuse de l’été

Le soleil direct sur le visage est rarement une bonne idée, mais avec le contouring à la crème solaire, il devient dangereux. Unsplash/Freestocks

Lorsqu’il s’agit de définir des pommettes, un nez fin ou un menton pointu, le contouring fait depuis longtemps ses preuves comme outil miracle. La nouvelle forme de cette technique de maquillage a vu le jour sur TikTok et se passe même complètement de pinceaux et de peinture. Le soleil se charge tout simplement de redessiner les contours du visage. Pratique, non?

Quelle est cette technique?

Cette méthode fonctionne ainsi: on applique une protection solaire 30 SPF sur les zones du visage habituellement foncées (c’est-à-dire sous les pommettes, sur les côtés de l’arête du nez ainsi qu’à gauche et à droite des tempes). Sur les zones habituellement mises en valeur, on utilise un facteur de protection solaire 50 ou plus. Le soleil fait ensuite le reste.

Il faut bien avouer que si l’on n’y réfléchit pas trop, cette technique semble plutôt maligne. Mais elle présente deux inconvénients.

Renouveler l’application de la crème solaire

Premier inconvénient, le facteur de protection solaire ne dit pas grand-chose sur l’efficacité d’une crème solaire, mais seulement sur sa durée. Une personne qui peut rester dix minutes au soleil sans protection avant d’attraper un coup de soleil peut rester environ 30 fois plus longtemps au soleil avec un facteur de protection solaire 30, soit 300 minutes. Il est important de noter qu’il s’agit de valeurs de laboratoire. La protection solaire doit être réappliquée au minimum toutes les deux heures et plus souvent en cas de baignade ou de transpiration.

Renouveler régulièrement l’application de la protection solaire est important et ne doit pas être négligé pour les tendances beauté comme le contouring par écran solaire. Pexels/Armin Rimoldi

L’effet de blocage des rayons UVB est bien plus élevé: il est de 97%. Le facteur de protection solaire 50 bloque à peine plus avec 98%. Au-delà, il ne se passe plus grand-chose, une protection à 100% contre les rayons UVB n’existant pas encore. En d’autres termes, si l’on essaie de dessiner les contours de son visage avec un facteur de protection solaire 30 et 50, on ne constatera pratiquement aucune différence de couleur du teint.

Risques pour la santé

Le deuxième danger est que certains internautes ont également remarqué le manque d’efficacité et appliquent désormais la technique différemment. Ils utilisent un facteur de protection solaire 30 sur les zones à illuminer – et omettent complètement le reste.

On ne devrait plus avoir à dire que c’est très dangereux et qu’en plus du risque de coup de soleil, cela augmente massivement le risque de cancer de la peau. Diverses vidéos d’accident circulent déjà en ligne, montrant des tiktokeurs avec de graves brûlures au visage.

Plus de rides

À cela s’ajoute le fait que la peau exposée directement au soleil vieillit plus rapidement à long terme. Des rides sous les pommettes, le nez, le front et le menton ne donnent pas bonne mine.

Enfin, le soleil se reflète plus ou moins à travers le sable, la neige, les bâtiments ou d’autres objets. De plus, certaines parties du visage prennent plus rapidement des couleurs que d’autres.

Une alternative sans danger