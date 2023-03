Au Luxembourg : Le contournement de Bascharage en partie enterré?

BASCHARAGE – Le projet de contournement de Bascharage a été revu et corrigé pour éviter d'endommager les zones naturelles protégées. La solution pourrait passer par un tunnel.

Un tunnel pourrait permettre de ne pas abattre d'arbres pour le contournement de Bascharage. Vincent Lescaut/L'essentiel

Voilà plus de 30 ans qu'on en parle, du projet de contournement de Bascharage. Trente ans de débats, de discussions, de polémiques… Le gouvernement a sorti de son chapeau une nouvelle solution potentielle pour désengorger le centre de la commune du Sud. Les ministres Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, et de l'Environnement, Joëlle Welfring, ont présenté la nouvelle mouture du projet aux responsables des communes de Käerjeng et Sanem, mercredi et jeudi.

Ces derniers temps, la contestation contre le futur contournement s'était cristallisée autour d'un tronçon de la nouvelle route, qui devrait traverser une zone naturelle protégée, notamment la forêt du Bobësch, où des protestataires s'étaient installés, à l'été 2022, dans les arbres destinés à être abattus. La disparition des arbres repoussée sine die en novembre, la réflexion autour du contournement a pu reprendre.

700 m de tunnel

Et le gouvernement arrive donc avec une «nouvelle approche», selon un communiqué publié jeudi après-midi. Le Plan national de mobilité (PNM) 2035 prévoit en effet que les contournements à venir soient analysés à grande échelle pour ne pas être que des routes en plus, et pour que «les localités situées aux alentours de la nouvelle infrastructure puissent également apaiser durablement leurs centres-villes». En somme, le contournement de Bascharage doit aussi pouvoir débarrasser les localités voisines d'une partie de leur trafic automobile.

Le nouveau projet prévoit donc «de réduire considérablement l'impact sur les zones de loisirs et sur la zone protégée Natura 2000». Pour ça, il est prévu d'aménager un tunnel de 600 à 700 m en dessous de celle-ci. En outre, la route ne contournerait pas le zoning communal «Op Zämer» et la zone d'activité économique Robert Steichen, mais passerait droit dedans, avant d'aller jusqu'à l'A13, permettant aux automobilistes d'accéder à l'autoroute sans traverser Bascharage. Enfin, l'arrêt ferroviaire Bascharage-Sanem resterait accessible aux piétons, cyclistes, bus et voitures.

La Biergerinitiativ «soulagée» mais «prudente»

Du côté de la Biergerinitiativ Gemeng Suessem ASBL (BIGS), qui a mené la lutte pour la protection de la forêt du Bobësch et de la nature environnante, on accueille le nouveau projet d'un bon œil, mais on attend d'en savoir plus. «Nous saluons ce revirement, mais on ne peut pas dire grand-chose pour le moment, nous n'avons pas de détails», réagit Patrizia Arendt, secrétaire de la BIGS.

«Ça fait 20 ans qu'on combat, donc on est bien contents, on est soulagés, mais on reste prudents», confie-t-elle. «Mais on manque encore de détails sur l'impact du nouveau projet sur la nature et la biodiversité. On va l'étudier en profondeur».

