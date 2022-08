Etats-Unis: Le copilote se lève, s’excuse et saute de l’avion

États-Unis : Le copilote se lève, s’excuse et saute de l’avion

Ce drame a sidéré le contrôleur aérien qui suivait l’avion, à en croire la retranscription d’une conversation téléphonique entre l’employé et la police: «Nous avons un pilote qui s’apprêtait à atterrir. Son copilote a sauté de l’appareil. Il a percuté le sol et voilà les coordonnées. (…) Enfin, je ne sais pas… Je n’avais jamais entendu… C’est la chose la plus folle que j’aie jamais entendue». Lors de cet appel long de 13 minutes, le contrôleur aérien a répété plusieurs fois que le copilote avait sauté de l’avion, comme pour s’en convaincre lui-même.