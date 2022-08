Australie : Le corail de retour dans certaines parties de la Grande Barrière

Progrès fragiles

Mais loin de crier victoire, il estime que des cyclones, des épisodes de blanchiment et l’apparition d’étoiles de mer dévoreuses de coraux pourraient mettre facilement fin à ces progrès. Ainsi, la partie sud du récif, qui semblait en voie de guérison il y a un an, connaît à nouveau un déclin. «Cela montre à quel point le récif est vulnérable aux perturbations aiguës et graves qui se produisent plus souvent et durent plus longtemps», a-t-il déclaré.