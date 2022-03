Gare de Tokyo : Le corps d'une femme retrouvé dans une valise

La police japonaise a découvert le cadavre d'une vieille femme, enfermé dans une valise abandonnée depuis un mois, à l'intérieur d'un casier de consigne, à la grande gare de Tokyo.

La valise qui contenait le corps d'une femme avait été laissée dans une consigne automatique puis transférée dans l'entrepôt des bagages non réclamés.

Les policiers n'ont pour l'instant aucune piste sur l'identité de la femme. Ils s'efforcent de déterminer la cause du décès. La valise avait été laissée dans une consigne automatique puis transférée dans l'entrepôt des bagages non réclamés, personne n'étant venu la chercher. Il est d'usage d'ouvrir les bagages non collectés au bout d'un mois. «Une odeur inhabituelle s'est échappée de la valise quand nous l'avons ouverte. Puis nous avons repéré une chevelure», a expliqué lundi un porte-parole de l'entrepôt.