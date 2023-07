Le corps d'une mère de famille retrouvé dans un congélateur

Un homme et une femme sont présentés, dimanche soir, à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen après la découverte samedi du corps sans vie d'une femme dans le congélateur d’un appartement de Grigny (Essonne), a indiqué le parquet d’Evry. Une information judiciaire, notamment pour meurtre par concubin, a été ouverte, a ajouté cette même source. L'homme mis en cause était le compagnon de la victime.

Déjà interpellé vendredi

Le compagnon de la victime, signalée disparue jeudi et âgée de 44 ans, avait été placé en garde à vue vendredi soir, d'abord pour enlèvement et séquestration puis pour meurtre par concubin quand le corps a été retrouvé. Il s'agit d’un homme de 47 ans résidant dans le quartier de La Grande Borne au-dessus d'une boucherie, selon une source policière. Il a été interpellé vendredi en possession d'une arme de poing et présentait des griffures au visage et des taches de sang sur les jambes.