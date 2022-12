Au Luxembourg : Le corps de Bonnevoie avait été démembré et mutilé

LUXEMBOURG – Le suspect chez qui le cadavre d'une femme avait été retrouvé jeudi a été inculpé pour assassinat et meurtre et placé en détention provisoire.

L'enquête sur le corps sans vie d'une femme retrouvé jeudi dans un appartement de Bonnevoie avance. Pour mémoire, la police avait découvert la dépouille chez un homme arrêté après une agression au couteau. L'individu de 45 ans arrêté jeudi a été interrogé et inculpé, entre autres, d'assassinat, de meurtre et de tentative de meurtre, indique ce vendredi le parquet. Le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt contre le suspect, qui a été placé en détention préventive à Sanem.

On en sait aussi un peu plus sur la victime. Selon le parquet, le corps a été identifié. Il s'agit d'une femme de 32 ans qui n'a aucun lien familial avec le suspect. Le corps avait été partiellement démembré et mutilé, indique également le parquet. L'enquête se poursuit et doit encore répondre à de nombreuses questions.