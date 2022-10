En Belgique : Le corps de Paulette, 83 ans, retrouvé grâce à Google Street View

La famille de Paulette Landrieux va enfin pouvoir faire son deuil: le corps de l'octogénaire a été retrouvé vendredi dernier grâce à Google Street View, indiquent nos confrères de L'Avenir. Cette mère de quatre enfants, atteinte de la maladie d'Alzheimer, était portée disparue depuis le 2 novembre 2020, rue Reppe, à Andenne. Un avis de disparition avait été lancé, de gros moyens humains et techniques avaient été mobilisés pour quadriller les environs. En vain.

Une fois l'information connue, les policiers sont retournés rue Reppe, et ont marché dans les pas de l'octogénaire. Ils ont retrouvé son cadavre, étendu sur un talus «très pentu», à l'arrière du jardin dudit voisin, sous des «arbres entremêlés et des broussailles», a indiqué un porte-parole du parquet de Namur-Dinant. Chute ou malaise, on ignore encore les circonstances du drame.