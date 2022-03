Le corps de Younes a bien été retrouvé

Le corps a été retrouvé mardi vers 17h50 dans la rivière Lys, à la frontière franco-belge, près d'une écluse à Comines, à 12 km de l'endroit où il avait disparu. Depuis deux semaines et demie, des policiers belges et français menaient des recherches intensives pour retrouver le petit garçon. Il avait quitté le domicile familial à Comines "pieds nus et vêtu très légèrement", après une dispute "assez violente" entre ses parents, selon les mots de Mme Maertens.