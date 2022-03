En Italie : Le corps d’une actrice porno retrouvé en quinze morceaux

«Étoile montante du hard italien», Carol Maltesi, alias Charlotte Angie, était introuvable depuis des semaines. Lundi, un individu de 43 ans a avoué l’avoir tuée et l’avoir démembrée.

Macabre découverte, le 20 mars dans un hameau situé à la frontière entre les provinces de Brescia et de Bergame. Dans un congélateur retrouvé au milieu de déchets et d’objets laissés à l’abandon, un habitant âgé de 60 ans a découvert le corps d’une jeune femme découpé en une quinzaine de morceaux, répartis dans quatre sacs noirs. D’après la corpulence de la victime et ses nombreux tatouages, son identité ne faisait aucun doute: il s’agissait de Carol Maltesi, une jeune femme de 26 ans connue dans le milieu du porno sous le nom de Charlotte Angie.