En France : Le corps retrouvé dans la Loire est celui de Steve

Le corps retrouvé lundi dans la Loire est celui de Steve Maia Caniço, le jeune homme de 24 ans disparu dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes.

Le corps de Steve Maia Caniço a été retrouvé dans la Loire, plus d'un mois après sa disparition lors de la fête de la musique et le parquet de Nantes a ouvert mardi une information judiciaire «contre X» pour «homicide involontaire».

Une autopsie a été réalisée mardi matin et a permis, selon une source judiciaire, d'identifier Steve Maia Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans qui n'avait plus donné de signe de vie depuis qu'il s'était rendu avec des amis à un concert conclu par une intervention controversée des forces de l'ordre en bord de Loire.