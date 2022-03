Le corsaire le plus sexy de la planète

Il est le capitaine Sparrow pour les enfants et Edward aux mains d’argent pour leurs parents: dans Vanity Fair, le comédien s’est confié sur sa réussite qui dure.

Il est sexy, drôle, spirituel, intelligent, attentif, amoureux… Comment Johnny Depp ne pourrait-il pas faire l’unanimité auprès de la gent féminine? L’ancien rebelle de «21 Jump Street» a fait du chemin et est conscient d’être un ovni dans un milieu où les acteurs qui durent se font de plus en plus rares. «Je n’avais jamais rêvé d'aller aussi loin et de rester à ce niveau si longtemps. En fait je me demande toujours quand le succès va s'arrêter», reconnaît-il dans un entretien fleuve pour Vanity Fair.