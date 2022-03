Mode : Le corset a la cote

Les sous-vêtements sont de plus en plus apparents et les stars sont les premières à jouer le jeu. Du coup, le magasin londonien Selfridges a vu ses ventes de corsets bondir de 70%.

Rihanna ou encore Dita Van Teese ont popularisé le corset. (DR)

Montrer ses bretelles de soutien-gorges ou un bout de porte-jarretelles est devenu monnaie courante. Des stars comme Rihanna ou Lady Gaga n’hésitent même plus à sortir à moitié dénudées et les professionnels du secteur s’en frottent les mains. Les créateurs en jouent. En tête, Sonia Rykiel, Jean-Paul Gauthier ou encore Dolce&Gabbana ou Jean-Claude Jitrois.

Le grand magasin londonien Selfridges a lui noté une hausse des ventes de caches-tétons de 20% et de corsets de 70%. «Laissez la lingerie devenir un nouvel accessoire!» s’exclame la créatrice néerlandaise de lingerie Marlies Dekkers, interrogée par Relaxnews.

Qui fait quelques suggestions:

Laissez entrevoir vos porte-jarretelles sous une mini-jupe, lorsque vous sortez.

Portez une culotte noire avec des collants opaques et un blazer, ou une veste à plumes.

Portez un soutien-gorge en dentelle noire sous un haut noir transparent, avec un blazer ou une jupe taille haute.

Mettez en valeur de belles bretelles de soutien-gorge avec un top asymétrique.

Portez un déshabillé pas trop osé comme robe de printemps, avec des colliers et des bottes de cow-boy.

Le magasin londonien note aussi que les poitrines sont de plus en plus généreuses: les ventes de bonnet D à G ont augmenté de moitié chaque année depuis 2005. Du coup, les marques sortent davantage de modèles dans ces tailles.