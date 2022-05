tendance pour le printemps: Le corset s'impose comme tenue d'extérieur

Le retour du printemps annonce de nouvelles tendances vestimentaires . Parmi elles, le corset. Bustier ou à bretelles, la version 2022 est plus souple et compte de nombreuses adeptes, dont Billie Eilish et Maisie Williams, qui en portaient un pour le gala du Met , et Gigi Hadid, qui avait choisi un modèle en dentelle pour fêter son anniversaire .