France: Le coup de gueule de Giuseppa: «L’allaitement doit être banalisé»

Des fans choqués lui ont fait part de leur mécontentement. «Un peu de pudeur. Sur toutes les photos et stories, ta fille est accrochée à ton sein. C’est abusé», «Franchement n’importe quoi», «Tu peux pas publier d’autres choses que ton bébé qui tète? Tu as mis que ça depuis que tu as accouché», sont certains commentaires reçus par la jeune maman de 21 ans.

Elle ne s’est pas laissé démonter et a réagi le 2 mai 2023. «Je rêve! Si ça ne tenait qu’à moi, je vous montrerais bien plus parce que je suis fière et c’est la nature. L’allaitement doit être banalisé tellement c’est beau et magique», a-t-elle écrit. Giuseppa a affirmé qu’elle n’arrêterait donc pas de publier des images d’elle en train de donner le sein: «Âmes sensibles, vous pouvez allez voir ailleurs. Personne ne vous demande de rester ici».