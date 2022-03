Premier League : Le coup de tête «zidanien» d'Alan Pardew

L'entraîneur de Newcastle, exclu samedi pour avoir adressé un coup de tête que n'aurait pas renié Zinédine Zidane sur David Meyler, a écopé de 100 000 livres d'amende et a été averti par son club.

«Alan a accepté un avertissement formel du club pour son comportement d'aujourd'hui et l'amende de 100 000 livres (plus de 120 000 euros)», indique un communiqué de Newcastle. Malgré la large victoire des Magpies (4-1), le technicien au casier disciplinaire déjà bien fourni, debout le long du terrain, a craqué lorsque le joueur en question l'a repoussé du bras en cherchant à récupérer un ballon qui venait de sortir. Ainsi, quand le milieu de Hull a cherché à revenir en jeu, Pardew l'a apostrophé avant de lui porter un coup de boule immédiatement sanctionné à la 72e minute.

«Je pense que Alan sait qu'il a été stupide»

«C'était dans la chaleur du match, a-t-il expliqué ensuite au micro de Sky. Je regrette profondément et à l'avenir il faut mieux que je reste assis. Évidement, je n'avais pas l'intention de l'agresser. J'ai avancé ma tête et c'est tout. Bien sûr, je m'excuse car je représente un grand club et cela fait 2-3 incidents dans lesquels je suis impliqué».

Le président de la Fédération anglaise de football a annoncé l'ouverture d'une enquête. Depuis l'an passé, Pardew a déjà eu des mots avec ses alter-ego Paolo Di Canio, Mauricio Pochettino et Manuel Pellegrini. Peu après, l'opérateur de paris Ladbrokes a annoncé qu'il avait retiré son pari sur la date du licenciement de l'entraîneur de Newcastle. «Je pense que Alan sait qu'il a été stupide et il s'est excusé. À chaud, on fait tous des trucs débiles et il regrette déjà», ne l'a pas accablé l'entraîneur adverse Steve Bruce.